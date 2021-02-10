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10 февраля
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Политика

СМИ: жена Алексея Навального покинула Россию

10 февраля «Интерфакс» сообщил, что жена Алексея Навального Юлия улетела из России в Германию. Об это изданию рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Алексей Навальный и Евгений Чичваркин с женами.
Алексей Навальный и Евгений Чичваркин с женами.
https://www.instagram.com/tot_samy_chichvarkin

Навальная улетела из московского аэропорта «Домодедово» во Франкфурт-на-Майне, сообщил собеседник агентства.

Юрист Вероника Полякова, защищающая интересы Юлии, отметила, что не в курсе, покинула ли ее клиентка Россию, пишет радио «Спутник». Однако когда журналисты уточнили, является ли информация в СМИ ложной, адвокат ответила: «Я этого не говорила».

Напомним, Алексея Навального арестовали18 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение. 2 февраля суд заменил ему условное наказание по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии общего режима.

9 февраля российский МИД заявил, что представители «Фонда борьбы с коррупцией» Навального являются агентами влияния НАТО и получают от альянса инструкции по дестабилизации ситуации в России.

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