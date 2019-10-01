Сначала Спилберг, теперь Тунберг: скандальную эко-активистку пригласили выступить в Госдуме

«Мы как представители молодого поколения не должны молчать, когда дело касается нашего будущего, и не позволим обречь нас на вымирание», — говорится в письме, которое депутат адресовал активистке.

Василий Власов подчеркнул, что является самым молодым депутатом Госдумы. Он заявил, что восхищается силой воли и энергией, с которой эко-активистка борется за спасение планеты.

Кто такая Грета Тунберг?

Грету Тунберг называют самым известным подростком планеты, уточняет РИА Новости. В 2018 году вместо учебы в школе девочка стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. О ней стала писать мировая пресса.

После этого о девочке быстро узнал весь мир. В декабре 2018 журнал Time включил школьницу в список 25 самых влиятельных тинейджеров планеты, а в апреле — в ТОП-100 самых влиятельных людей планеты. Также Грета Тунберг выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке.

Внезапная популярность девочки заставляет многих относиться к ней недоверчиво. Ее называют «проектом» и задаются вопросом, кто финансирует ее путешествия и помогает быть услышанной.