Сначала Спилберг, теперь Тунберг: скандальную эко-активистку пригласили выступить в Госдуме

«Мы как представители молодого поколения не должны молчать, когда дело касается нашего будущего, и не позволим обречь нас на вымирание», — говорится в письме, которое депутат адресовал активистке.
Василий Власов подчеркнул, что является самым молодым депутатом Госдумы. Он заявил, что восхищается силой воли и энергией, с которой эко-активистка борется за спасение планеты.
Кто такая Грета Тунберг?
Грету Тунберг называют самым известным подростком планеты, уточняет РИА Новости. В 2018 году вместо учебы в школе девочка стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. О ней стала писать мировая пресса.
После этого о девочке быстро узнал весь мир. В декабре 2018 журнал Time включил школьницу в список 25 самых влиятельных тинейджеров планеты, а в апреле — в ТОП-100 самых влиятельных людей планеты. Также Грета Тунберг выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке.
Внезапная популярность девочки заставляет многих относиться к ней недоверчиво. Ее называют «проектом» и задаются вопросом, кто финансирует ее путешествия и помогает быть услышанной.
В мае 2017 года на заседании Госдумы по молодежной политике перед депутатами выступила популярный видеоблогер Саша Спилберг. Она рассказала депутатам о себе и своем видении молодежной политики.
«Теперь о молодежной политике. Я никогда не чувствовала ее на себе до сегодняшнего дня. И от своих коллег и подписчиков подобного термина я тоже никогда не слышала. Значит, мы просто не знали о существовании друг друга. Теперь знаем. И моя миссия — помочь наладить диалог между государством и сообществом, к которому я принадлежу», — сказала Саша в своей речи перед депутатами.