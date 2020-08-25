Снайпер, штурм, засада: российский спецназ отрабатывает на полигоне в Белоруссии «упражнения»

На полигоне «Брестский» в Белоруссии начались соревнования «Полярная звезда» среди подразделений спецназа в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020), сообщает пресс-служба Минобороны.

В первый день все участники выполнили три испытания — «Штурм здания», «В засаде» и «Снайпер».

Участникам соревнований предстоит выполнить также другие индивидуальные и групповые упражнения.

В ходе групповых упражнений проверяется слаженность группы при выполнении учебно-боевых задач, при десантировании на управляемых парашютных системах типа «Крыло» на точность, штурме здания, ведение рукопашной схватки без оружия.

Военные также будут стрелять из снайперских винтовок ночью. Это упражнение названо «Объект». Предусмотрен и «Налет» спецназа с гранатометами на условный лагерь противника.

24 августа в соревнованиях приняли участие военные России, Белоруссии, государства Катар.