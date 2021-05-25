Со школьной скамьи в миллионеры. Партия «Новые люди» предложила новый подход к образованию жителей Алтая

Партия «Новые люди» и ВЦИОМ накануне представили результаты исследования предпринимательской активности среди молодых людей. Его провели по заказу партии в апреле этого года. В опросе поучаствовали 1600 респондентов ­ граждане России от 12 до 60 лет.

Почти две трети (60%) россиян хотели бы стать предпринимателями. Доля родителей, которые желают, чтобы у их детей был собственный бизнес, ещё выше, она составляет 62%.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров назвал основные причины, по которым люди задумываются о предпринимательской карьере. Это независимость, высокий доход, самореализация. Сдерживают россиян от того, чтобы открыть собственное дело, три основных фактора: экономические проблемы, государственная политика в отношении малого и среднего бизнеса, а также административные барьеры.

В ходе опроса 82% респондентов отметили, что школьная система не готовит детей к самостоятельной жизни.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев сказал, что новый экономический курс России должен опираться на предпринимательскую энергию молодых людей. Он предложил обучать основам предпринимательства со школьной скамьи.

«Уходят в прошлое представления о школе как о казарме, которая готовит к жизни по шаблону. Мир другой, а школа выпускает людей с устаревшими навыками. Предпринимательство — это компетенция XXI века. Она должна стать новой всеобщей грамотностью. Мы видим, что этого хотят более 60% людей», — отметил Алексей Нечаев.

Новый подход к образованию. Партия «Новые люди»

У фонда «Капитаны», который основал Алексей Нечаев, уже несколько лет в Москве и в 12 регионах России работает программа по ознакомлению с основами ведения бизнеса. Именно ее готовы масштабировать на всю страну, включая и Алтайский край.