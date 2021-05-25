Со школьной скамьи в миллионеры. Партия «Новые люди» предложила новый подход к образованию жителей Алтая

Почти две трети (60%) россиян хотели бы стать предпринимателями. Доля родителей, которые желают, чтобы у их детей был собственный бизнес, ещё выше, она составляет 62%.
Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров назвал основные причины, по которым люди задумываются о предпринимательской карьере. Это независимость, высокий доход, самореализация. Сдерживают россиян от того, чтобы открыть собственное дело, три основных фактора: экономические проблемы, государственная политика в отношении малого и среднего бизнеса, а также административные барьеры.
В ходе опроса 82% респондентов отметили, что школьная система не готовит детей к самостоятельной жизни.
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев сказал, что новый экономический курс России должен опираться на предпринимательскую энергию молодых людей. Он предложил обучать основам предпринимательства со школьной скамьи.
«Уходят в прошлое представления о школе как о казарме, которая готовит к жизни по шаблону. Мир другой, а школа выпускает людей с устаревшими навыками. Предпринимательство — это компетенция XXI века. Она должна стать новой всеобщей грамотностью. Мы видим, что этого хотят более 60% людей», — отметил Алексей Нечаев.
У фонда «Капитаны», который основал Алексей Нечаев, уже несколько лет в Москве и в 12 регионах России работает программа по ознакомлению с основами ведения бизнеса. Именно ее готовы масштабировать на всю страну, включая и Алтайский край.
«О необходимости развивать молодежное предпринимательство говорят давно. Вместе с тем далеко не всегда школьники и студенты знают, как можно открыть собственное дело и где получить помощь. У алтайской молодежи большой запрос на такую информацию, многие рассматривают собственный бизнес не только как источник дохода, но и как средство самореализации. Начинающие предприниматели всегда приходят со свежими идеями. Развитие молодежного предпринимательства может дать толчок развитию всей региональной экономики», — считает алтайский политик и общественник, сторонник партии «Новые люди» Владислав Вакаев.