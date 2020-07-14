Собчак использовала видео своего задержания у Лубянки в качестве рекламы

Внимание на рекламу обратила уроженка Барнаула Мария Мотузная, которую ранее пытались незаконно привлечь к уголовной ответственности за экстремизм.
«Собчак сходила на пикет за Сафронова в петличке и с оператором, вставила это все в новый выпуск, ничего нового, конечно, но она сделала это, чтобы прорекламировать доставку продуктов «Перекресток»!" — написала Мотузная.
Сначала в видео показаны кадры, как Собчак 7 июля задерживают в Москве у здания ФСБ на Лубянке.
Кадры из отделения уже являются постановочными. На них телеведущая, находясь за решеткой, долго зовет сотрудников полиции, но ей никто не отвечает.
Тогда Собчак садится на пол в камере и заказывает продукты через приложение супермаркета. А затем ей приносят доставку прямо в ОВД, пишет znak.com.
Многих пользователей сети возмутило, что Собчак использовала видео своего задержания в рекламе.
Собчак в своем аккаунте в Twitter написала: «Отсутствие чувства юмора я считаю заболеванием».
Ролик опубликован в очередном выпуске шоу «Осторожно, Собчак» с Айзой Анохиной на YouTube.
О задержании и советнике «Роскосмоса»
Собчак была задержана на Лубянке в день, когда Лефортовский районный суд Москвы арестовал Ивана Сафронова по делу о госизмене. 1
3 июля следователи ФСБ предъявили советнику главы Роскосмоса обвинение по делу о государственной измене.
Сам экс-журналист не признает вину. Ведущие СМИ выступили в поддержку Ивана Сафронова, которому теперь грозит до 20 лет лишения свободы.
Адвокат экс-журналиста говорит, что не видел в деле доказательств вины арестованного.