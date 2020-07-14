Собчак использовала видео своего задержания у Лубянки в качестве рекламы

Телеведущая Ксения Собчак использовала видео своего задержания с акции в поддержку советника главы Роскосмоса, экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова в рекламе онлайн-супермаркета «Перекресток».

Внимание на рекламу обратила уроженка Барнаула Мария Мотузная, которую ранее пытались незаконно привлечь к уголовной ответственности за экстремизм.

«Собчак сходила на пикет за Сафронова в петличке и с оператором, вставила это все в новый выпуск, ничего нового, конечно, но она сделала это, чтобы прорекламировать доставку продуктов «Перекресток»!" — написала Мотузная.

Сначала в видео показаны кадры, как Собчак 7 июля задерживают в Москве у здания ФСБ на Лубянке.

Кадры из отделения уже являются постановочными. На них телеведущая, находясь за решеткой, долго зовет сотрудников полиции, но ей никто не отвечает.

Задержание Ксении Собчак на акции в поддержку Ивана Сафронова. Скриншот видео t.me/meduzalive

Тогда Собчак садится на пол в камере и заказывает продукты через приложение супермаркета. А затем ей приносят доставку прямо в ОВД, пишет znak.com.

Многих пользователей сети возмутило, что Собчак использовала видео своего задержания в рекламе.

Собчак в своем аккаунте в Twitter написала: «Отсутствие чувства юмора я считаю заболеванием».

Ролик опубликован в очередном выпуске шоу «Осторожно, Собчак» с Айзой Анохиной на YouTube.

О задержании и советнике «Роскосмоса»

Собчак была задержана на Лубянке в день, когда Лефортовский районный суд Москвы арестовал Ивана Сафронова по делу о госизмене. 1

3 июля следователи ФСБ предъявили советнику главы Роскосмоса обвинение по делу о государственной измене.

Сам экс-журналист не признает вину. Ведущие СМИ выступили в поддержку Ивана Сафронова, которому теперь грозит до 20 лет лишения свободы.

Адвокат экс-журналиста говорит, что не видел в деле доказательств вины арестованного.