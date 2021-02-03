Собчак прокомментировала приговор в отношении Навального

2 февраля Симоновский районный суд Москвы на выездном заседании в здании Мосгорсуда постановил заменить условный срок Навальному по «делу Ив Роше» на реальный и назначил ему реальный срок в 3,5 года колонии общего режима. В приговор будет засчитан год пребывания под домашним арестом. В общей сложности оппозиционный политик может провести в колонии 2,8 года.

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала события на своей странице в Instagram.

Собчак пишет, что суд над Навальным, возможно, главное событие 2021 года в России.

«Уже в тот момент, когда Алексей заявил, что решил вернуться в Россию, он совершенно бесспорно стал героем», — подчеркивает Собчак.

Она особо отмечает — суд «вопиюще несправедливый» и сравнивает «дело «Ив Роше» с «делом «ЮКОСа» и Михаила Ходорковского.

«Это политическое дело, и любому человеку это ясно. Ведь еще два года назад Навальный получил от российского правительства 4 миллиона рублей компенсации по этому делу», — напоминает Собчак.

И вот сейчас, продолжает она, «достали старое дело, предъявили нелепое обвинение», затем начались перетасовки судей, задержания журналистов и все прочее, пишет «Росбалт».

Мирные собрания

«По Конституции суд у нас у нас должен быть независимым, а право мирных собраний гарантировано нам специальной 31-й статьей. Она очень короткая и целиком помещается в одно предложение: «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование». Но ни независимого суда, ни права на собрания у нас по факту нет, и теперь этого никто даже и не стесняется. Любой митинг тут же называют несогласованным. И теперь совершенно непонятно, как быть людям, которым все это активно не нравится. Конституция разрешает им собираться и высказывать несогласие, а новые законы — нет», — пишет Собчак.

Выборы президента

«Я бы не голосовала за Навального на президентских выборах, но я хочу иметь законную возможность просто не поставить галочку напротив его фамилии. На свободных выборах, которые будут проходить не на пеньках и не в отдаленном будущем, а в стране, где мы все собираемся жить прямо сейчас», — так прокомментировала Ксения Собчак приговор Алексею Навальному.

Защита Навального намерена подать апелляцию на решение суда первой инстанции.