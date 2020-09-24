Собчак высказалась о протестах после тайной инаугурации Лукашенко

Телеведущая Ксения Собчак высказалась о новой акции протеста в Белоруссии после тайной инаугурации Александра Лукашенко по итогам президентских выборов.

Это было ожидаемо, отметила Собчак в Telegram-канале.

Ведущая и бывший кандидат в президенты России привела публикацию РИА Новости о том, что Госдепартамент США выпустил предупреждение для американцев в Белоруссии — быть осторожными на улице, особенно после заката.

Она выразила недоумение попытками выставить это, как-то, что Вашингтон вовлечен в митинги.

«Я думаю что тут не нужно быть пророком, чтобы понять: есть огромная вероятность того, что люди в день тайной инаугурации президента, которого они не выбирали, выйдут на улицы», — подчеркнула Собчак.

По ее словам, те, кто видят в этом какие-либо другие причины, напрочь исключают наличие у людей причинно-следственной связи, пишет Lenta.ru. «Тогда, в целом понятно, на кого рассчитана программа „Международная пилорама“», — заключила ведущая.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента. Церемония прошла во Дворце независимости в условиях секретности. Вечером того же дня в центре Минска начались акции протеста.

Протестующих начали разгонять водометами и светошумовыми гранатами.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко.