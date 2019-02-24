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Политика

Собчак против, чтобы ее сына призывали в российскую армию

Телеведущая, бывший кандидат в президенты страны Ксения Собчак на своей странице в Instagram раскритиковала армию России.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
sobchakprotivvseh.ru

Она заявила, что стране нужно переходить на службу по контракту, которая есть «даже на Украине». Телеведущая заметила, что ничего государству не должна, и поэтому не хочет, чтобы ее сына призывали в армию, пишет ura.ru.

Пользователи сети прокомментировали пост Ксении: «Собчак, ну хоть одна умная мысль, в плане армии каждая мать в нашей стране вас поддержит! Главное начать двигаться в этом направлении!», «Мысль понятна: пусть служат нищеброды, те, кого рожали бесплатно в обычном роддоме и кто ходил в муниципальную общеобразовательную школу», «Тоже непонятно — о каком долге идет речь».

Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя выпад телеведущей Ксении Собчак в отношении армии РФ, заявил, что российская армия не сравнима с другими, потому что она сохраняет преемственность поколений и состоит из потомков победителей в Великой Отечественной войне.

«Российская армия, она вообще не может быть ни с кем сравнима», — отметил Шерин.— Потому что российская армия состоит, если Ксения Анатольевна Собчак забыла, из внуков и правнуков тех, кто победил в Великой Отечественной войне, и в том числе освобождал Ленинград".

Он подчеркнул, что история России «написана кровью и потом наших дедов и прадедов» и призвал поддержать молодых людей, идущих служить в армию, сообщает РИА Новости.

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