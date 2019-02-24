Собчак против, чтобы ее сына призывали в российскую армию

Она заявила, что стране нужно переходить на службу по контракту, которая есть «даже на Украине». Телеведущая заметила, что ничего государству не должна, и поэтому не хочет, чтобы ее сына призывали в армию, пишет ura.ru.

Пользователи сети прокомментировали пост Ксении: «Собчак, ну хоть одна умная мысль, в плане армии каждая мать в нашей стране вас поддержит! Главное начать двигаться в этом направлении!», «Мысль понятна: пусть служат нищеброды, те, кого рожали бесплатно в обычном роддоме и кто ходил в муниципальную общеобразовательную школу», «Тоже непонятно — о каком долге идет речь».

Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя выпад телеведущей Ксении Собчак в отношении армии РФ, заявил, что российская армия не сравнима с другими, потому что она сохраняет преемственность поколений и состоит из потомков победителей в Великой Отечественной войне.

«Российская армия, она вообще не может быть ни с кем сравнима», — отметил Шерин.— Потому что российская армия состоит, если Ксения Анатольевна Собчак забыла, из внуков и правнуков тех, кто победил в Великой Отечественной войне, и в том числе освобождал Ленинград".

Он подчеркнул, что история России «написана кровью и потом наших дедов и прадедов» и призвал поддержать молодых людей, идущих служить в армию, сообщает РИА Новости.