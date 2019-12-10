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Политика

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра столицы Юрия Лужкова.

Мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин.
Twitter.com.

«Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей», — написал Собянин.

Он также выразил соболезнование родным и близким Лужкова.

Ранее стало известно, что Юрий Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни. По данным СМИ, он скончался во время операции на сердце в одной из немецких клиник.

Лужков стал мэром Москвы в 1992 году, а в 2010 году прекратил полномочия по указу президента России.

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