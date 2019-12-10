Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра столицы Юрия Лужкова.

«Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей», — написал Собянин.

Он также выразил соболезнование родным и близким Лужкова.

Ранее стало известно, что Юрий Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни. По данным СМИ, он скончался во время операции на сердце в одной из немецких клиник.

Лужков стал мэром Москвы в 1992 году, а в 2010 году прекратил полномочия по указу президента России.