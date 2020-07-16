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Политика

Согласно декларации, у «белорусского батьки» нет имущества

Центральная избирательная комиссия Беларуси опубликовала в газете «СБ» декларации кандидатов в президенты.

Лукашенко убирает картофель.
Лукашенко убирает картофель.
president.gov.by

Из декларации действующего главы государства Александра Лукашенко следует, что у него нет недвижимого имущества, автомобилей, акций или долей в каких-либо компаниях, сообщает TUT.by.

В декларации Лукашенко сказано, что за прошлый год он заработал 117 тыс. белорусских рублей (около 3,4 млн российских).

Его жена Галина Лукашенко задекларировала 5,5 тыс. белорусских рублей (164 тыс. российских) — это пенсия и доходы от акций. У нее есть жилой дом площадью 196 кв м в городе Шклове Могилевской области, половина дома площадью 54 кв м в деревне Б. Межник Шкловского района Могилевской области и земельный участок в городе Шклове. Также у Галины Лукашенко есть 56 акций маслодельного завода.

Выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Помимо Лукашено, в них участвуют четыре человека, пишет polit.ru.

Лукашенко убирает картофель.
Лукашенко убирает картофель.
president.gov.by

«Страну не получат»

Лукашенко возглавляет страну с 1994 года, сейчас заканчивается его пятый президентский срок. Он говорил, что не держится «посиневшими пальцами» за президентское кресло, но будет предлагать свою кандидатуру на пост президента, пока она не будет отвергнута.

4 июня Лукашенко заявил потенциальным кандидатам на пост президента Белоруссии, что «страну они не получат».

Акции протеста

14 июля ЦИК опубликовал список зарегистрированных кандидатов на президентские выборы. В регистрации отказали экс-главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало и бывшему банкиру Виктору Бабарико. Это объяснили тем, что Цепкало собрал недостаточно достоверных подписей, а Бабарико не указал в налоговой декларации более $500 тыс. Также Комитет госконтроля обвиняет его в том, что он отмывал деньги и руководил преступной группой.

После этого Минске, Бресте, Могилеве, Гомеле, Молодечно прошли стихийные акции протеста.

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