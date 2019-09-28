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Политика

Соловьев назвал главу МИД РФ «красавчиком» после его ответа американцам в ООН

Телеведущий Владимир Соловьев похвалил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который прокомментировал публикацию стенограммы телефонного разговора между президентами США и Украины.

Телеведущий Владимир Соловьев.
Телеведущий Владимир Соловьев.
kremlin.ru

«Меня мама воспитывала, что читать чужие письма — это неприлично. Тем более письма двух людей, которых их народы избрали на ведущие посты», — цитирует «Интерфакс» слова представителя МИД с пресс-конференции
Генассамблеи ООН.

Министр уточнил, что в подобных вопросах необходимо придерживаться определенного уровня конфиденциальности: «Есть дипломатическая практика, и выносить любой вопрос на публичное растерзание <…> Ну разве это демократия? Как можно вообще вести работу в таких условиях».

С мнением российского дипломата согласился Владимир Соловьев.

«Сергей Викторович красавчик: читать чужие письма неприлично. Лучший!» — написал телеведущий в своем Telegram-канале.

Разговор по телефону

В конце июля состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским, пишет ura.ru. На сайте Белого дома стенограмма беседы появилась 25 сентября.

В разговоре украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор займется делом бывшего вице-президента США Джо Байдена. Это стало поводом для объявления американскими парламентариями начала процедуры импичмента лидера США. В Вашингтоне заявили, что в этой истории есть «русский след», однако представитель МИД эти слова высмеяла.

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