Соловьев «очень вежливо» оценил запись переговоров Берлина и Варшавы о Навальном

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал расшифровку перехваченного Минском диалога между представителями Польши и Германии, пишет РИА Новости.

Журналист отметил, что хотел бы выразить свою мысль «очень вежливо».

«Опубликованный вчера Минском перехват телефонного разговора не впечатлил, совсем», — написал он в телеграм-канале.

Напомним, белорусские СМИ опубликовали запись перехваченных Минском переговоров Берлина и Варшавы о ситуации с Алексеем Навальным.

На ней на английском языке общаются двое мужчин. Названный представителем Берлина заявил, что доказательства «отравления» блогера не так важны и на войне «всякие методы хороши».

Тот, что говорит от имени Варшавы, призвал отбить России охоту «совать нос в дела» Белоруссии. Он также назвал Лукашенко «крепким орешком», а силовиков — профессионалами.

Госпитализация Навального

Утром 20 августа самолет, в котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске. Вечером 21 августа медики разрешили вывезти пациента в Германию — он находится в состоянии искусственной комы.

В берлинской клинике Charite заявили об обнаружении «сильного яда» в организме Навального. Генпрокуратура не видит оснований для уголовного дела об отравлении.