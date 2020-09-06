Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 сентября 11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Соловьев «очень вежливо» оценил запись переговоров Берлина и Варшавы о Навальном

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал расшифровку перехваченного Минском диалога между представителями Польши и Германии, пишет РИА Новости.

Владимир Соловьев.
Владимир Соловьев.
Скриншот видео russia.tv

Журналист отметил, что хотел бы выразить свою мысль «очень вежливо».

«Опубликованный вчера Минском перехват телефонного разговора не впечатлил, совсем», — написал он в телеграм-канале.

Напомним, белорусские СМИ опубликовали запись перехваченных Минском переговоров Берлина и Варшавы о ситуации с Алексеем Навальным.

На ней на английском языке общаются двое мужчин. Названный представителем Берлина заявил, что доказательства «отравления» блогера не так важны и на войне «всякие методы хороши».

Тот, что говорит от имени Варшавы, призвал отбить России охоту «совать нос в дела» Белоруссии. Он также назвал Лукашенко «крепким орешком», а силовиков — профессионалами.

Госпитализация Навального

Утром 20 августа самолет, в котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске. Вечером 21 августа медики разрешили вывезти пациента в Германию — он находится в состоянии искусственной комы.

В берлинской клинике Charite заявили об обнаружении «сильного яда» в организме Навального. Генпрокуратура не видит оснований для уголовного дела об отравлении.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость