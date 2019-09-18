Соловьев прокомментировал флешмоб в защиту актера Устинова

Тележурналист Владимир Соловьев обвинил в хайпе людей, которые вступились за осужденного на 3,5 года актера Павла Устинова. Ранее суд посчитал, что во время задержания на несанкционированном митинге в Москве 3 августа 24-летний россиянин нанес травму росгвардейцу.

«Вы все радостно хайпующие, вы о Павле Устинове подумали? Пока только Тина Канделаки и я предложили дать денег, чтобы нанять серьезных адвокатов, и мы предложили этих самых адвокатов», — написал Соловьев в Telegram.

Телеведущий отметил, что с хорошей защитой уже в суде первой инстанции были бы приняты к рассмотрению видеозаписи задержания, из-за которых многие говорят о невиновности Устинова.

Недовольство общественности из-за того, что судья не стал принимать видеоматериал, Соловьев назвал «завыванием дилетантов».

«Грамотный адвокат сможет свою точку зрения донести до судьи. <…> Но в этом нет хайпа. А хайп — это кричать «Долой! Кошмар! Нет судов!» — заявил Соловьев и выразил уверенность в том, что суд следующей инстанции «рассмотрит дело».

Задержание Устинова произошло во время митинга против действий московских избиркомов, отказавших оппозиционным кандидатам в регистрации на выборы в Мосгордуму, напоминает «Национальная служба новостей». Суд счел, что Устинов оказал сопротивление при задержании, из-за чего омоновец Александр Лягин вывихнул плечо. Осужденный заявлял, что приехал в центр города для встречи с другом и в момент задержания смотрел в телефон, пишет ura.ru.

Позже в защиту Устинова высказались музыкант Сергей Шнуров, телеведущая Ксения Собчак, главред RT Маргарита Симоньян, юморист Максим Галкин и многие другие.