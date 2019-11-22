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Политика

Соловьев прокомментировал идею лишить его ток-шоу бюджетных денег

Телеведущий Владимир Соловьев ответил блогеру Кириллу Шулике, который предложил отдавать бюджетные деньги не политическим ток-шоу, а национальным проектам.

Телеведущий Владимир Соловьев.
Телеведущий Владимир Соловьев.
kremlin.ru

Журналист федерального телеканала воспринял такое мнение, как призыв к введению цензуры.

«Вы хотите редактировать? Ввести цензуру? Давайте просто определимся, чего мы хотим? Мы хотим, чтобы не было прямых эфиров? Мы хотим, чтобы у людей не было их реальных эмоций? Если есть нарушения закона — один момент. Если нет нарушений — другой момент», — цитирует Соловьева НСН.

И отметил, что зритель в любой момент может переключить канал, если ему не нравится, что происходит в конкретной передаче.

Кирилл Шулика выступил с комментарием о политических ток-шоу и лично о Владимире Соловьеве после драки украинского политолога и американского эксперта в ходе передачи «Кто против?», пишет ura.ru. Как отмечает журналист, у блогера «ума не хватило», чтобы проверить, что эту программу ведет другой человек.

Между тем передачу ведет Дмитрий Куликов.

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