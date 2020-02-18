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Политика

Соловьев раскритиковал призыв не считать Россию правопреемницей СССР

Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале высмеял заявление судьи Конституционного суда Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным» государством.

Владимир Соловьев.
Владимир Соловьев.
Скриншот видео russia.tv

Напомним, судья в особом мнении по одному из решений заявил, что Российская Федерация не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти.

Соловьев уверен, что подобный призыв может стать крайне негативным прецедентом.

«А кто тогда победил в Великой Отечественной войне? Тогда надо отказаться от места в ООН, Совете Безопасности? От всех международных договоров и признать границы России на 1913 год? Какие удивительные люди оказываются судьями Конституционного суда», — написал Соловьев.

Как сообщает РИА «Новости», ранее пресс-служба Конституционного суда заявила, что мнение Арановского не является составной частью решения КС России.

Подобный комментарий высказали и в Кремле, подчеркнув, что мнение судьи — частное и особое мнение.

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