Соловьев заявил о возрождении империи после статьи о «государстве Путина»

«Статья показывает желание глубинного народа восстановить империю. Это означает, что империя рано или поздно воссоздастся. Россия — это „дышащая империя“, размеры которой постоянно менялись. Конечно, мы мыслим категориями одной человеческой жизни, но надо понимать, что в истории народа мало что меняется так быстро», — сказал Соловьев.

Также он подчеркнул, что сейчас жителям России прививают «абсолютное неверие» в страну, пишет ura.ru.

По постом комментаторы также пишут о статье:

«Вот Сурков привёл это понятие — глубинный народ. Это кто такие? Конкретизировать можно? У нас соц. опросы проводятся, переписи населения, где весь народ четко структурирован. И никого глубинного народа нет. Если он имел ввиду нищий народ, которого 20%, то он не мечтает об империи, а хочет вырваться из нищеты. Если он имел ввиду полунищий народ ещё 50%, то он также думает о насущном. Так называемый средний класс, который должен быть средним, но которого 20%, мечтает о том, что бы его бизнесу дали спокойно развиваться. Возможно он говорит об оставшихся 10% элиты разного уровнях, так какие же они глубинные, они на поверхности, всплыли уже».