Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 февраля -17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Соловьев заявил о возрождении империи после статьи о «государстве Путина»

Телеведущий Владимир Соловьев назвал «государство Путина» возрождением империи. Рассуждения о политическом будущем страны он опубликовал на своей странице в Instagram.

Телеведущий Владимир Соловьев.
Телеведущий Владимир Соловьев.
kremlin.ru

«Статья показывает желание глубинного народа восстановить империю. Это означает, что империя рано или поздно воссоздастся. Россия — это „дышащая империя“, размеры которой постоянно менялись. Конечно, мы мыслим категориями одной человеческой жизни, но надо понимать, что в истории народа мало что меняется так быстро», — сказал Соловьев.

Также он подчеркнул, что сейчас жителям России прививают «абсолютное неверие» в страну, пишет ura.ru.

По постом комментаторы также пишут о статье:

«Вот Сурков привёл это понятие — глубинный народ. Это кто такие? Конкретизировать можно? У нас соц. опросы проводятся, переписи населения, где весь народ четко структурирован. И никого глубинного народа нет. Если он имел ввиду нищий народ, которого 20%, то он не мечтает об империи, а хочет вырваться из нищеты. Если он имел ввиду полунищий народ ещё 50%, то он также думает о насущном. Так называемый средний класс, который должен быть средним, но которого 20%, мечтает о том, что бы его бизнесу дали спокойно развиваться. Возможно он говорит об оставшихся 10% элиты разного уровнях, так какие же они глубинные, они на поверхности, всплыли уже».

Ранее помощник президента РФ Владислав Сурков написал в «Независимой газете» большую статью под названием «Долгое государство Путина», напоминает RT. В материале политик рассказал, как Россия «вмешивается в мозг» Запада, и описал будущее страны.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость