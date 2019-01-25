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Политика
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Политические куплеты: Соловьев разыграл украинского политолога, вручив ему иск за клевету

Российский телеведущий Владимир Соловьев разыграл украинского политолога Вячеслава Ковтуна, преподнеся ему ненастоящий иск за клевету. Видеоролик о шутке журналист разместил в микроблоге.

Телеведущий Владимир Соловьев.
Телеведущий Владимир Соловьев.
kremlin.ru

В первой части ролика показан эпизод программы Соловьева, когда Ковтун назвал главу российского Министерства энергетики Александра Новака предателем.

В ответ на это ведущий напомнил украинскому эксперту, что за подобные высказывания могут засудить: «Я вам гарантирую, будет от Новака иск к Ковтуну и Ковтун сядет за клевету».

Затем человек в форме полицейского заходит в гримерку политолога, просит его предъявить документы и вручает ему «повесточку». «Слава, а ты как думал: просто так, что ли, языком молоть? Все!» — говорит голос за кадром, пишет znak.com.

Ковтун быстро понял, что его разыгрывают, и пообещал хранить «повестку» у сердца. Соловьев в своем микроблоге написал: «Чуть не довели Ковтуна до инфаркта, но и реальный иск может ему прилететь».

Комментаторы мгновенно отреагировали: «Сколько будет стоить налогоплательщикам этот спектакль? Ещё на один Майбах?», «В последнее время, Ваша программа всё больше напоминает „Дом 2“».

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