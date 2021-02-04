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Политика

Соловьва и Киселева призвали отстранить от работы на телевидении

На сайте change.org собирают подписи под петицией с требованием пожизненно отстранить от работы в СМИ главреда RT Маргариту Симоньян, ее супруга Тиграна Кеосаяна, телеведущих Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву, Евгения Попова, Артема Шейнина, Петра Толстого.

Владимир Соловьев.
Владимир Соловьев.
Скришот видео Соловьёв LIVE

Эти люди «дезинформируют» и «вводят в заблуждение» россиян, а также «оскорбляют и унижают человеческое достоинство граждан России», указывает автор электронного документа.

«Прошу пожизненно отстранить от возможности работать в любых средствах массовой информации, в том числе интернет-изданиях и интернет-платформах», — цитирует петицию «Росбалт».

Петиция адресована в международный суд по правам человека.

«И без того уже давно лживая, агрессивная и хамская пропаганда в последние годы стала еще уродливее и злее, пытаясь угнаться за политической повесткой. Поэтому уже давно стоило бы прекратить транслировать это на людей, которые не осведомлены о нынешнем многообразии источников информации и бездумно впитывают в себя эту желчь», — пишут комментаторы под петицией.

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