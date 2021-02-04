Соловьва и Киселева призвали отстранить от работы на телевидении

Эти люди «дезинформируют» и «вводят в заблуждение» россиян, а также «оскорбляют и унижают человеческое достоинство граждан России», указывает автор электронного документа.

Петиция адресована в международный суд по правам человека.

«И без того уже давно лживая, агрессивная и хамская пропаганда в последние годы стала еще уродливее и злее, пытаясь угнаться за политической повесткой. Поэтому уже давно стоило бы прекратить транслировать это на людей, которые не осведомлены о нынешнем многообразии источников информации и бездумно впитывают в себя эту желчь», — пишут комментаторы под петицией.