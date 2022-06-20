Соратник Ельцина Геннадий Бурбулис скончался на 77-м году жизни

Бывший госсекретарь РСФСР и соратник первого президента РФ Геннадий Бурбулис умер на 77-м году жизни. Об этом « Интерфаксу » сообщил его пресс-секретарь Андрей Марков. Кроме того, ТАСС случившееся подтвердила племянница Юлия Бурбулис.

Марков отметил, что Геннадий Бурбулис умер неожиданно. По имеющейся информации, он ушел из жизни в Баку.

«Он не болел, прекрасно себя чувствовал и только что принял участие в работе IX Глобального бакинского форума, на котором обсуждался вопрос «Угроза глобальному миропорядку», — сказал пресс-секретарь.

В 1991—1992 годах Бурбулис занимал пост государственного деятеля и первого зампреда правительства России.

Он также был депутатом Госдумы I и II созывов (1993−1999 годы), вице-губернатором Новгородской области (2000−2001 годы) и членом Совета Федерации от региона (2001−2007 годы). Был ближайшим соратником Ельцина.