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Политика

Соратник Ельцина Геннадий Бурбулис скончался на 77-м году жизни

Бывший госсекретарь РСФСР и соратник первого президента РФ Геннадий Бурбулис умер на 77-м году жизни. Об этом «Интерфаксу» сообщил его пресс-секретарь Андрей Марков. Кроме того, ТАСС случившееся подтвердила племянница Юлия Бурбулис.

Геннадий Бурбулис.
Геннадий Бурбулис.
https://ru.citaty.net/

Марков отметил, что Геннадий Бурбулис умер неожиданно. По имеющейся информации, он ушел из жизни в Баку.

«Он не болел, прекрасно себя чувствовал и только что принял участие в работе IX Глобального бакинского форума, на котором обсуждался вопрос «Угроза глобальному миропорядку», — сказал пресс-секретарь.

В 1991—1992 годах Бурбулис занимал пост государственного деятеля и первого зампреда правительства России.

Он также был депутатом Госдумы I и II созывов (1993−1999 годы), вице-губернатором Новгородской области (2000−2001 годы) и членом Совета Федерации от региона (2001−2007 годы). Был ближайшим соратником Ельцина.

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