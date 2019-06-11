Сорваны заводские сроки создания ракет «Ангара»

Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки изготовления. Задержка составляет от трех месяцев до года, говорится в приказе, подписанном руководителем филиала Центра Хруничева — директором производственного объединения «Полет» Виктором Шулико.

В документе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, идет речь о третьей тяжелой и второй легкой ракетах «Ангара».

Первая должна полететь в 2020 году. Вторая — в конце этого года.

Омский завод-изготовитель ракет назвал ситуацию с производством носителя «критической» и указал факторы, которые привели к задержке производства. Это — слабая организация труда на рабочих местах, несвоевременное решение вопросов конструкторской службой (КБ «Салют») и технологическими службами (отдел главного технолога), несвоевременное обеспечение производства (отдел главного технолога, инструментальное производство, вспомогательное производство, служба снабжения), срыв сроков поставки комплектующих (Ракетный космический завод, Воронежский механический завод).

Сотрудников омского филиала Центра Хруничева ПО «Полет» оставили без премий за май из-за невыполнения производственного плана, говорится в приказе директора предприятия, пишет bfm.ru. Решение объясняется тем, что выполненный работниками предприятия объем валовой продукции за май 2019 года не покрывает расходов на выплату им постоянной части заработной платы.

Выпуск валовой продукции за пять месяцев составил 88%, а по номенклатуре продукции произведено 37% из запланированного.

Ранее сообщалось, что в двигателе ракеты «Ангара» нашли опасный дефект — при старте он способен разрушить ее, говорится в тезисах доклада для Королёвских чтений специалистов Научно-производственного объединения «Энергомаш».

Об «Ангаре»

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов.

В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние «Ангара-А3», тяжелые «Ангара-А5» и ракеты повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».

Пока состоялся только один пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» — в 2014 году. Второй должен был пройти в 2016-м, но его перенесли на конец 2019-го.

Путин о ракете-носителе

Пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» состоялся 23 декабря 2014 года с космодрома в Плесецке. Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в первом испытательном запуске ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5».

Владимир Путин,

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