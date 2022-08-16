Состоялся суд над музыкантом Юрой. Виновен

Суд Уфы назначил музыканту штраф в размере 50 тыс. рублей. Шевчук на заседание не приехал.
Что произошло
Административный протокол на Шевчука составили после концерта в Уфе, напоминает Lenta.ru.
Во время выступления он раскритиковал военную спецоперацию на Украине, а также дал собственное определение понятию «родина».
«Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — заявил музыкант со сцены.
Юра у Путина
В 2010 году Владимир Путин (на тот момент в должности премьер-министра) встретился с одним из своих самых активных критиков, лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком, напоминает Газета.Ru.
Шевчука пригласили на встречу с Путиным, который редко вступает в прямые дискуссии с оппонентами.
Лидер группы ДДТ сходу сообщил, что еще накануне ему звонили из Белого дома и просили не задавать острых вопросов.
Путин поначалу сделал вид, что не узнал солиста ДДТ, и спросил, как его зовут.
«Юра, музыкант», — удивленно ответил Шевчук.
«Юра, это провокация», — уверенно отмел подозрения в адрес своего окружения премьер. «Провокация, ну и ладно». Путин продолжил: «Мой помощник не мог вам позвонить по этому поводу». Шевчук опять согласился: «Ну не ваш помощник, какой-то чудак, да».