18 августа
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Политика

Состоялся суд над музыкантом Юрой. Виновен

Лидера группы ДДТ Юрия Шевчука признали виновным в дискредитации российской армии, пишут РИА Новости.

Юрий Шевчук дал пресс-конференцию перед концертом. 25 апреля 2012г.
Юрий Шевчук дал пресс-конференцию перед концертом. 25 апреля 2012г.
Олег Богданов

Суд Уфы назначил музыканту штраф в размере 50 тыс. рублей. Шевчук на заседание не приехал.

Что произошло

Административный протокол на Шевчука составили после концерта в Уфе, напоминает Lenta.ru.

Во время выступления он раскритиковал военную спецоперацию на Украине, а также дал собственное определение понятию «родина».

«Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — заявил музыкант со сцены.

Юра у Путина

В 2010 году Владимир Путин (на тот момент в должности премьер-министра) встретился с одним из своих самых активных критиков, лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком, напоминает Газета.Ru.

Шевчука пригласили на встречу с Путиным, который редко вступает в прямые дискуссии с оппонентами.

Лидер группы ДДТ сходу сообщил, что еще накануне ему звонили из Белого дома и просили не задавать острых вопросов.

Путин поначалу сделал вид, что не узнал солиста ДДТ, и спросил, как его зовут.

«Юра, музыкант», — удивленно ответил Шевчук.

«Юра, это провокация», — уверенно отмел подозрения в адрес своего окружения премьер. «Провокация, ну и ладно». Путин продолжил: «Мой помощник не мог вам позвонить по этому поводу». Шевчук опять согласился: «Ну не ваш помощник, какой-то чудак, да».

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