Сотрудник ФБР допросил депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка и пригласил «попить кофе»

Сотрудник ФБР час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка журналиста, депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс», который пройдет 6 октября, заявил в воскресенье журналистам посол России в США Анатолий Антонов. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР. По его словам, Юмашевой задавали «абсолютное непонятные, неясные и неприемлемые вопросы».

«Более того, ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке, и продолжить это общение», — сообщил Антонов.

Он отметил, что речь идет о политике и депутате Госдумы, которая в последние годы сделала много для развития и стабилизации российско-американских отношений.

Анатолий Антонов,

посол России в США:

Я представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали кого-то, скажем, кого-либо из сената или нижней палаты конгресса. Скажем, тех сенаторов, которые кричали, что не получили визу, или те, кто, получив визы, приехали в Российскую Федерацию. Отвели бы их в отдельную комнату, стали бы допрашивать и потом бы соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево.

Российское посольство в связи с допросом Юмашевой направило ноту протеста в госдепартамент. А Антонов назвал действия ФБР неприемлемыми и возмутительными и предположил, что так пытаются сорвать форум «Диалог Форт-Росс».

Ранее посольство США в России не выдало визы части российской делегации для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Незадолго до этого российской делегации не выдали американские визы на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла утверждение посольства США, что речь идет о «частном случае». Она отметила, что документы подавались в те сроки, которые были указаны американской стороной.