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25 марта
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Политика

Сотрудники УФСИН заявили, что сидельцу Навальному совсем не плохо

Состояние здоровья оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание по делу «Ив Роше» в колонии во Владимирской области, оценивается как стабильное и удовлетворительное, передает «Интерфакс» заявление областного управления ФСИН.

Алексей Навальный в суде 2 февраля 2021 года.
Алексей Навальный в суде 2 февраля 2021 года.
@shikonkarate

Накануне координатор региональных штабов политика Леонид Волков заявил, что самочувствие Алексея Навального в колонии ухудшилось. Соратник оппозиционера допускал, что того держат в тюремной больнице, но руководство колонии якобы хочет это скрыть.

«24 марта в учреждениях УФСИН по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медобследования, в том числе обследовался и осужденный Навальный. По результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное», — передает «Интерфакс» сообщение УФСИН по Владимирской области.

Управление ФСИН не может сообщить, находится ли Алексей Навальный в больнице или нет, так как это было бы разглашением персональных данных, заявила «Открытым медиа» представительница управления.

«Его состояние удовлетворительное, а находится ли он под наблюдением врачей сейчас — этого я сказать не могу», — сказала она.

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