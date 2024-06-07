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Политика

Социалисты предлагают сделать обучение в колледжах и техникумах бесплатным

Идея сделать средне-специальное образование доступным для выпускников школ активно обсуждается общественностью и политиками. Ее сторонники считают, что это позволит получить молодежи востребованные профессии, закрыв потребность рынка труда специалистами среднего звена. Как пишет пресс-служба «Справедливой России — За правду» со ссылкой на председателя партии Сергея Миронова, на деле происходит не все так гладко.

Студенты.
Студенты.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Социалисты рассказали, что депутат Госдумы Сергей Миронов призвал Правительство России принять меры для введения в стране полностью бесплатного среднего специального образования. Политик отмечает, что бюджетных мест катастрофически мало, а платные постоянно дорожают выше инфляции.

«Таким образом, хорошая до недавнего времени альтернатива дорогостоящему высшему образованию, может кануть в лету. И похоже, что Министерство просвещения подталкивает этот процесс», — цитируют партийцы парламентария.

Эту инициативу, сказано в официальном пресс-релизе, поддержал лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

«За подготовку специалистов по востребованным специальностям администрации колледжей во многих крупных городах уже берут от 120 до 170 тысяч рублей в год, — приводят они слова депутата Госдумы, — Возникает вопрос — а точно наши дети не хотят получать рабочие специальности, потому что престиж этих профессий снижается? А может, у родителей нет возможности оплатить обучение?».

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