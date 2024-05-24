Социалисты предлагают выдавать беспроцентные займы на жилье многодетным семьям

Демографический кризис остается для России одной из ключевых проблем. Одним из сдерживающих факторов повышения рождаемости, считают общественники и политики, является отсутствие собственного жилья и недоступные для большинства ипотечные кредиты. «Справедливая Россия — За правду» предлагает предоставлять молодым семьям льготные, а многодетным — беспроцентные займы на жилье.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Социалисты предлагают утвердить право молодых семей на получение льготных жилищных кредитов по ставке не выше 5%, а для многодетных — беспроцентные займы со сроком погашения до 25 лет. При этом «молодой семьей» по их инициативе будут считаться семейные пары в возрасте до 35 лет, имеющие одного и более детей до 18 лет. В категорию многодетная молодая семья войдут те, кто воспитывает трех и более детей.

Как отмечают социалисты, со ссылкой на лидера партии Сергея Миронова, выдвинутые инициативы полностью соответствуют стратегическим задачам, поставленными Президентом России в Послании и Указе о национальных целях. Однако Правительство РФ в заключении на законопроект посчитало их «избыточными».

Не секрет насколько вырос возраст первородящих женщин — ближе к 30-ти, а то и больше. И самый частый ответ молодых пар, на вопрос «почему не рожаете детей» — «негде жить», — цитирует депутата Госдумы, лидера алтайских социалистов Александра Терентьева, пресс-служба реготделения партии. — Почему власть не видит или не желает это признать — остается только догадываться. Но факт остается фактом, будь у молодых семей возможность при реальной государственной поддержке приобрести «свой угол», демография приобрела бы другую динамику.

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