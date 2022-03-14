Социолог рассказал, как россияне относятся к санкциям в городах и на периферии

Федоров заявил, что те, кто сожалеет об уходе крупных компаний с рынка России, обвиняют в этом Запад.
По его словам, санкции ударят болезненнее по жителям больших городов, поскольку они более ориентированы на западные ценности и активное потребление.
«Периферия меньше вовлечена в глобальную экономику, в потребительское общество, в разнообразные международные обмены — а значит, и меньше почувствует последствия санкций. За двумя значимыми исключениями: инфляция и безработица», — объяснил социолог.
Он также отметил, что 74,5% опрошенных россиян одобряют работу президента страны Владимира Путина, пишет Lenta.ru.
До начала военной спецоперации на Украине (данные на 20 февраля) таких было около 64%.