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Политика

Социолог рассказал, как россияне относятся к санкциям в городах и на периферии

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров раскрыл отношение россиян к санкциям со стороны Запада, пишут «Известия».

Владимир Путин и россияне.
Владимир Путин и россияне.
kremlin.ru

Федоров заявил, что те, кто сожалеет об уходе крупных компаний с рынка России, обвиняют в этом Запад.

По его словам, санкции ударят болезненнее по жителям больших городов, поскольку они более ориентированы на западные ценности и активное потребление.

«Периферия меньше вовлечена в глобальную экономику, в потребительское общество, в разнообразные международные обмены — а значит, и меньше почувствует последствия санкций. За двумя значимыми исключениями: инфляция и безработица», — объяснил социолог.

Он также отметил, что 74,5% опрошенных россиян одобряют работу президента страны Владимира Путина, пишет Lenta.ru.

До начала военной спецоперации на Украине (данные на 20 февраля) таких было около 64%.

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