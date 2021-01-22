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22 января
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Политика

Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала группы встреч 23 января в поддержу Навального

Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала все группы штабов Алексея Навального, посвященные акциям, запланированным на 23 января, сообщает «Дождь». На страницах указано, что они заблокированы по требованию Генпрокуратуры.

"ВКонтакте". Соцсеть.
"ВКонтакте". Соцсеть.
СС0

По данным издания The Insider, заблокированы все страницы штабов.

«Данный материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 20.01.2021 № 31.27.2021/Ид430−21», — говорится в объяснении соцсети.

Информацию о том, что заблокирована и страница штаба Навального в Барнауле, сообщает его телеграм-канал.

Этот же телеграммной канал рассказал о том, что сторонник штаба бийчанин Максим Неверов был сопровождений в отдел полиции для составления протокола из-за призывов в соцсетях выйти на акцию 23 января. Другой информации о нем пока нет.

Ранее источники altapress.ru сообщили, что участие в акции в поддержку Алексея Навального может обернуться задержаниями, поскольку такое мероприятие будет расцениваться как противозаконное.

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