Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала группы встреч 23 января в поддержу Навального

По данным издания The Insider, заблокированы все страницы штабов.
«Данный материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации
от 20.01.2021№ 31.27.2021/Ид430−21», — говорится в объяснении соцсети.
Информацию о том, что заблокирована и страница штаба Навального в Барнауле, сообщает его телеграм-канал.
Этот же телеграммной канал рассказал о том, что сторонник штаба бийчанин Максим Неверов был сопровождений в отдел полиции для составления протокола из-за призывов в соцсетях выйти на акцию 23 января. Другой информации о нем пока нет.
Ранее источники altapress.ru сообщили, что участие в акции в поддержку Алексея Навального может обернуться задержаниями, поскольку такое мероприятие будет расцениваться как противозаконное.