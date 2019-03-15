Совбез: НАТО перебрасывает войска к границе с Россией

По словам Попова, численность контингента НАТО быстрого реагирования за два года выросла с 25 до 40 тысяч человек, а в Прибалтике альянс развернул усиленные интернациональные батальоны.
Попов также сказал, что американцы воплощают в жизнь стратегию «3 по 30». Это готовность применить 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей стран блока в течение 30 суток.
Также НАТО реанимирует система трансатлантических перебросок войск усиления из США и Канады в Европу, чтобы разворачивать крупные коалиционные группировки на границе с Россией, сказал военный.
Все это — тенденция трансформации «военных опасностей» в «военные угрозы», заявил замсекретаря Совета безопасности РФ
Ранее глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Кертис Скапарротти заявил, что необходимо привлечь дополнительные авиационные и морские силы «для сдерживания России», напоминают РИА Новости. Также издание отмечает, что Польша предложила США разместить в стране бронетанковую дивизию, взяв на себя все расходы — около двух миллиардов долларов.