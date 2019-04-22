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22 апреля
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Политика

Совет Федерации одобрил закон «о суверенном интернете» России

Совет Федерации одобрил закон о безопасной работе Рунета, который предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. Теперь он поступает на подпись президенту, сообщает РИА «Новости».

Интернет. Сеть. Программирование.
Интернет. Сеть. Программирование.
СС0

Проект призван защитить устойчивость интернета в России в случае возникновения угрозы его нормальной работе из-за рубежа. Его авторами выступили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой.

Основная часть закона вступит в силу с 1 ноября 2019 года. За исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен — они заработают с 1 января 2021 года.

Ключевые моменты закона «о суверенном интернете»

1. Роскомназдор будет отвечать «за координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования» интернета в России. Если возникнут угрозы стабильной работе Сети, ведомство сможет управлять ею централизованно.

2. Список угроз, при которых Роскомнадзор возьмет на себя управление интернетом, определит Правительство РФ — пока такого списка нет.

3. Операторы связи должны будут поставить специальное оборудование для маршрутизации трафика, которое им предоставит Роскомнадзор на безвозмездной основе (на это в федеральном бюджете предусмотрено 30 млрд рублей). С его помощью ведомство будет контролировать работу интернета.

4. Операторы освобождаются от обязанности блокировать запрещенные интернет-ресурсы — это сможет делать Роскомназдор, благодаря установленным техническим средствам.

5. Операторы должны предоставить в Роскомназдор данные про оборудование, которое обеспечивает взаимодействие с линиями связи, пересекающими границы России.

6. Обмен трафиком должен будет осуществляться через определенные точки, включенные в специальный реестр. Его ведение поручено Роскомнадзору. Техтребования к точкам обмена трафиком утвердит Минкомсвязь России по согласованию с ФСБ.

7. С операторов снимается ответственность за технические проблемы в работе интернета, если они связаны с оборудованием, которое установил Роскомнадзор.

8. Закон также предполагает создание Национальной системы доменных имен. Требования к ней и порядок создания утвердит Роскомнадзор.

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