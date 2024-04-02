2 апреля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Советник Шойгу назвал "голую вечеринку" Ивлеевой проявлением психологической агрессии против России

Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий назвал "голую вечеринку" Ивлеевой одним из проявлений психологической агрессии против России, пишет РИА Новости.

Ночной клуб.
Ночной клуб.
CC0

Подобные методы агрессии разрабатываются в учебных заведениях США и НАТО, а также в военных структурах этих организаций, уверен советник главы Минобороны.

Противники России активно внедряют в общество идеологические концепции, способствующие деградации и безответственности, считает эксперт. И это может привести к потере национальной идентичности и культуры, деидеологизации общества. Более того — к доминированию меньшинств и фальсификации легитимной власти, указывает Газета.Ru.

Вечеринка

Скандал начался с "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Она устроила 20 декабря прошлого года вечеринку в клубе Mutabor, главной особенностью которой был «почти голый» дресс-код. В клуб она позвала главных звезд российского шоу-бизнеса, а на следующий день билеты могли купить уже все желающие.

На первой части вечеринки присутствовали Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и другие известные лица. В VIP-комнате также можно заметили Джигана, Ксению Собчак, Глюкозу и других.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость