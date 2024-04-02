Советник Шойгу назвал "голую вечеринку" Ивлеевой проявлением психологической агрессии против России

Подобные методы агрессии разрабатываются в учебных заведениях США и НАТО, а также в военных структурах этих организаций, уверен советник главы Минобороны.

Противники России активно внедряют в общество идеологические концепции, способствующие деградации и безответственности, считает эксперт. И это может привести к потере национальной идентичности и культуры, деидеологизации общества. Более того — к доминированию меньшинств и фальсификации легитимной власти, указывает Газета.Ru.

Вечеринка

Скандал начался с "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Она устроила 20 декабря прошлого года вечеринку в клубе Mutabor, главной особенностью которой был «почти голый» дресс-код. В клуб она позвала главных звезд российского шоу-бизнеса, а на следующий день билеты могли купить уже все желающие.

На первой части вечеринки присутствовали Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и другие известные лица. В VIP-комнате также можно заметили Джигана, Ксению Собчак, Глюкозу и других.

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