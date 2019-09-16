Совладелец «Альфа-банка» рассказал, в каком случае покинет Россию

Глава совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен рассказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале « Россия 1 », в каком случае он покинет Россию.

Авен заявил, что чувствует себя здесь наиболее комфортно и может уехать из России только в случае уголовного преследования. И у него не было периодов, когда он хотел собрать чемодан и уехать из страны.

Банкир рассказал, что родился и вырос в Москве, поэтому с этим городом у него связано много воспоминаний.

«Это очень специальное чувство, когда, в общем, всех знаете, когда с кем-то учились в школе, с кем-то учились в университете», — сказал Авен.

Он также сообщил о своих встречах с президентом РФ Владимиром Путиным, которые, по его словам, проходят два-три раза в год.

«Это касается только макроэкономики, на самом деле только банковской сферы. В общем, мы за нее не выходим», — сказал Авен.

Он отметил, что раньше встречи были чаще. Кроме того, Авен опроверг слухи о предложениях продать Альфа-банк: «Тут были какие-то легенды о ВТБ — это полный, полный бред. Никто нам не делал никаких предложений никогда, и никаких разговоров о продаже банка с нами никто не вел». Он отметил, что у владельцев банка нет планов по продаже актива, пишет bfm.ru.

Предприниматель сообщил, что сохраняет приверженность либеральным экономическим ценностям, несмотря на утверждения об изжившей себя либеральной идее и ее определенную дискредитацию в глазах населения России.