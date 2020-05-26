Годовой отчет о работе правительства Алтайского края представит на этой неделе губернатор Виктор Томенко. Мероприятие совпадает с важной для регионального руководителя датой — исполняется два года с того момента, как Томенко, тогда еще в статусе исполняющего обязанности главы края, прибыл в Барнаул. О том, достаточно ли двух лет, чтобы полностью освоиться в качестве губернатора, редакция altapress.ru поговорила с красноярскими политологами, которые наблюдали за карьерой нынешнего главы Алтая еще во время его работы в родном для него Красноярском крае.

Коронавирус и «Энергия развития»

Так или иначе, предстоящий доклад Виктора Томенко следует рассматривать в контексте того, как он будет коррелироваться с «Энергией развития» — программой, с которой действующий губернатор в 2018 году шел на выборы главы региона.

Тезисы выступления Томенко, связанные с социально-экономическими показателями, достигнутыми в крае, а также с проблемами стратегического планирования, в целом перекликаются с основными вехами, упомянутыми в предвыборной программе губернатора.

При этом, конечно, нельзя забывать, что сегодня экономика Алтая, как и всей страны, испытывает серьезное давление из-за пандемии COVID-19, которая негативно сказалась на деловом климате, инвестициях и поставила под сомнение устойчивое развитие целых отраслей.

Отчет Виктора Томенко Анна Зайкова

Именно в таких условиях губернатору придется рассказывать о том, что удалось сделать за минувший год и как нам развиваться в условиях существующей неопределенности.

Все это заставляет задаться вопросом, насколько уверенно сейчас чувствует себя Виктор Томенко в кресле губернатора, достаточно ли приехавшему из другого региона человеку двух лет, чтобы влиться в работу, и как вызовы сегодняшнего дня отразятся на деятельности первого лица — сделают сильнее или выбьют из колеи.

Создание смыслов и время перспектив

Как полагает красноярский политолог Юрий Москвич, за время своей работы в Алтайском крае Виктору Томенко уже удалось во многом проявить себя в новом качестве лидера и человека, «создающего смыслы». При этом эксперт уверен, что два года — это короткий срок с точки зрения становления политика.

Отчет Виктора Томенко Анна Зайкова

«Если мы говорим о становлении политика, публичного человека, принимающего решения и ведущего людей за собой и своими идеями, то два года — это, конечно, недолгий срок. Я уверен, чтобы быть настоящим политиком, необходимо иметь к этому предрасположенность, постоянно учиться и, конечно, иметь возможности для реализации. Кто такой политик? Это человек, создающий смыслы, умеющий слышать людей и умеющий вести их за реализацией этих смыслов. Я вижу, что Виктор Петрович Томенко в Алтайском крае приобретает те качества, которые позволяют говорить о том, что он человек более высокого уровня, чем просто представитель исполнительной власти», — подчеркивает собеседник.

Также Юрий Москвич склонен полагать, что пандемия коронавируса и все вызовы, сопряженные с ней — это время больших перспектив для управленцев уровня Томенко.

Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко. Дмитрий Лямзин

«Думаю, что в Москве при оценке губернаторов будут опираться на то, как человек проявил себя до пандемии и как проявил себя после нее, что сделал для преодоления ситуации, минимизации потерь и так далее. Алтайский край в этом смысле имеет большие перспективы, поскольку после окончания эпидемии регион может усилить свой туристический потенциал. И это шанс для руководства края», — добавляет эксперт.

Также, по мнению Юрия Москвича, значение Алтая и политический вес его руководителя могут возрасти с точки зрения аграрной специфики края. По словам собеседника, в кризисные времена внимание к продовольственным регионам всегда особое.

Не время ждать

Впрочем, имеет место и иной взгляд на период управленческой адаптации, роста и перспектив. Так, другой красноярский политолог Сергей Комарицын прямо отмечает: «Я полагаю, что для руководителя уровня Томенко два года — это достаточный срок для того чтобы перейти от подготовки к реализации конкретных проектов».

Отчет Виктора Томенко Анна Зайкова

Собеседник привел конкретный пример того, как отдельно взятый руководитель может за короткий промежуток времени выстроить эффективную работу и заложить фундамент для прорывного будущего.

«У нас в Красноярском крае бытует мнение, что одним из самых эффективных управленцев в истории региона был Владимир Иванович Долгих. Он был первым секретарем красноярского крайкома КПСС всего два года (1969—1972) и сделал очень многое. До этого он стоял во главе Норильского горно-металлургического комбината. За два года руководства регионом он заложил такую базу и наметил такие проекты, которые определили мощный экономический, оборонный, научный и культурный потенциал Красноярского края на долгие годы вперед».

Виктор Томенко Анна Зайкова

Также эксперт отметил, что по его мнению Виктор Томенко по совершенно объективным причинам предстает в Алтайском крае в иной ипостаси, нежели в Красноярском крае.

«В корпорации „Норникель“ он был эффективен, но непубличен. Затем, когда возглавлял правительство Красноярского края он был малозаметен. Сейчас на Алтае он — первое лицо, а значит ему приходится меняться», — резюмировал эксперт.