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Политика

СПЧ предложил правки в законопроект об освобождении заключенных с тяжелыми заболеваниями

Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) предложил внести поправки в законопроект Минюста РФ об освобождении осужденных, имеющих тяжелые болезни, сообщается на сайте ведомства.

Решетка.
Решетка.
Анна Зайкова

СПЧ, в частности, предлагает исключить из действующего законодательства оговорку о том, что освобождение осужденного от наказания возможно в связи с тяжким заболеванием, обнаружившимся только после совершения преступления.

Кроме того, члены СПЧ считают необходимым также изменить формулировку «может быть освобожден от отбывания наказания» на «освобождается» судом, что ранее предлагалось также Уполномоченным по правам человека в РФ.

Ранее стало известно о том, что Совет по правам человека соберет предложения об улучшении условий содержания в СИЗО и соблюдения международных стандартов нахождения под стражей, пишет polit.ru.

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