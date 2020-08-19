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Политика

Спецборт ФСБ России прилетел в Минск

В Минск вечером 18 августа прибыл самолет Ту-214ВПУ специального летного отряда (СЛО) «Россия», свидетельствуют данные авиасервиса Flightradar24.

Александр Лукашенко на выборах президента.
Александр Лукашенко на выборах президента.
president.gov.by

Воздушное судно с бортовым номером RA-64523 вылетело из московского аэропорта Внуково и совершило посадку в международном аэропорту столицы Белоруссии.

Кто и с какой целью прибыл в Минск на этом самолете, неизвестно — ни белорусские, ни российские власти не сообщали о визите каких-либо официальных лиц в республику, пишет Lenta.ru.

В открытых источниках указано, что эксплуатантом Ту-214ВПУ является СЛО «Россия». По словам источника «Бизнес Online», аббревиатура ВПУ в названии самолета расшифровывается как «высотный пункт управления», и якобы используется для полетов руководства ФСБ России.

Это как минимум третий российский правительственный самолет, прибывший в Белоруссию за последнюю неделю и привлекший внимание прессы.

Бело-красно-белый флаг.
Бело-красно-белый флаг.
twitter.com.

Спецрейсы

12 августа в республику прибыли два Ту-134АК из состава ВКС России — самолеты, предназначенные для правительственных перевозок и оснащенные салоном люкс.

Об их цели не сообщалось, но спустя два дня стало известно о возвращении в Россию 32 граждан, ранее задержанных в Белоруссии и объявленных там бойцами ЧВК Вагнера.

Перелеты осуществляются на фоне массовых протестов против президента Белоруссии Александра Лукашенко, начавшихся 9 августа — сразу после выборов белорусского лидера.

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