Спецборт ФСБ России прилетел в Минск

Воздушное судно с бортовым номером RA-64523 вылетело из московского аэропорта Внуково и совершило посадку в международном аэропорту столицы Белоруссии.

Кто и с какой целью прибыл в Минск на этом самолете, неизвестно — ни белорусские, ни российские власти не сообщали о визите каких-либо официальных лиц в республику, пишет Lenta.ru.

В открытых источниках указано, что эксплуатантом Ту-214ВПУ является СЛО «Россия». По словам источника «Бизнес Online», аббревиатура ВПУ в названии самолета расшифровывается как «высотный пункт управления», и якобы используется для полетов руководства ФСБ России.

Это как минимум третий российский правительственный самолет, прибывший в Белоруссию за последнюю неделю и привлекший внимание прессы.

Бело-красно-белый флаг. twitter.com.

Спецрейсы

12 августа в республику прибыли два Ту-134АК из состава ВКС России — самолеты, предназначенные для правительственных перевозок и оснащенные салоном люкс.

Об их цели не сообщалось, но спустя два дня стало известно о возвращении в Россию 32 граждан, ранее задержанных в Белоруссии и объявленных там бойцами ЧВК Вагнера.

Перелеты осуществляются на фоне массовых протестов против президента Белоруссии Александра Лукашенко, начавшихся 9 августа — сразу после выборов белорусского лидера.