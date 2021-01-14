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Политика

Спецназ НАТО десантировался на российский корабль в Средиземном море

Спецназ НАТО высадился на российский грузовой корабль «Адлер» в Средиземном море.

НАТО
НАТО
открытые источники в интернете.

Греческие военные предполагали, что на борту может находиться вооружение, переправляемое Россией в Ливию, сообщает Avia.pro. Ранее ООН ввела оружейное эмбарго на поставки оружия в Ливию.

Экипаж российского грузового судна «Адлер» согласился предоставить греческим военным право проверить судно. Ничего запрещенного или подозрительного найдено не было, поэтому инцидент сочли исчерпанным.

Об операции сообщили в миссии ЕС, сопроводив новость объяснениями, что захват был «дружественным», пишет bfm.ru.

Специалисты не исключают, что Россия может начать действовать в Средиземном море аналогичным образом, досматривая корабли НАТО, следующие в Ливию.

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