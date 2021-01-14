Спецназ НАТО десантировался на российский корабль в Средиземном море

Греческие военные предполагали, что на борту может находиться вооружение, переправляемое Россией в Ливию, сообщает Avia.pro. Ранее ООН ввела оружейное эмбарго на поставки оружия в Ливию.
Экипаж российского грузового судна «Адлер» согласился предоставить греческим военным право проверить судно. Ничего запрещенного или подозрительного найдено не было, поэтому инцидент сочли исчерпанным.
Об операции сообщили в миссии ЕС, сопроводив новость объяснениями, что захват был «дружественным», пишет bfm.ru.
Специалисты не исключают, что Россия может начать действовать в Средиземном море аналогичным образом, досматривая корабли НАТО, следующие в Ливию.