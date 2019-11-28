Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 ноября -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Спецслужбы не пустили в Россию бывшую жену депутата Госдумы

Сотрудники ФСБ не пустили в Россию французского социолога, бывшую жену депутата Госдумы Олега Шеина Карин Клеман. Она должна была прочитать на научной конференции в Москве лекцию о движении «желтых жилетов».

ФСБ.
ФСБ.
СС0

«В Шереметьево меня отвели в отдельное помещение, где сотрудники ФСБ вручили уведомление, что мне десять лет нельзя посещать Россию», — заявила Клеман «Коммерсанту».

Представители спецслужбы объяснили решение о запрете француженке посещать России тем, что Клеман представляет угрозу национальной безопасности страны.

Депутат ГД Олег Шеин пока никак не прокомментировал решение ФСБ запретить его бывшей жене въезд в Россию, пишет ura.ru. В окружении народного избранника агентству пояснили, что Шеин не склонен связывать произошедшее со своей политической деятельностью и считает, что речь идет о недовольстве спецслужб возможным проведением в столице лекции о движении «желтых жилетов».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость