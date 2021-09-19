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Политика

Спикер АКЗС проголосовал и заявил, что знает, «кто стоит за именами в бюллетене». Фоторепортаж altapress.ru

Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко 19 сентября проголосовал на выборах депутатов Госдумы и нового созыва регионального парламента.

Александр Романенко голосует.
Александр Романенко голосует.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Романенко пришел на избирательный участок в Барнаульской детской школе искусств № 1 в сопровождении жены и внуков.

Говоря о своем выборе, спикер АКЗС подчеркнул, что в списках партий есть достойные люди.

«Я голосовал, понимая кто стоит за именами в бюллетене, испытывая уважения и зная, что эти люди не подведут и сделают все, чтобы наша страна и наш край развивались, а жители чувствовали себя все более и более комфортно», — цитирует слова Романенко пресс-служба краевого парламента.

Он также выразил надежду на то, что явка избирателей в течение дня 19 сентября вырастет. Также Александр Романенко подчеркнул, что нарушений в процессе голосования в регионе не зафиксировано.

«Есть определенные элементы, которые изучаются, но все они не носят характер нарушений избирательного законодательства. Заявлений в полицию и Краевую избирательную комиссию нет. Очень хотелось бы, чтобы и по итогам сегодняшнего дня ситуация в этом смысле не изменилась и нарушений не было», — добавил спикер АКЗС.

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