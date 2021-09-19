Спикер АКЗС проголосовал и заявил, что знает, «кто стоит за именами в бюллетене». Фоторепортаж altapress.ru

Романенко пришел на избирательный участок в Барнаульской детской школе искусств № 1 в сопровождении жены и внуков.
Говоря о своем выборе, спикер АКЗС подчеркнул, что в списках партий есть достойные люди.
«Я голосовал, понимая кто стоит за именами в бюллетене, испытывая уважения и зная, что эти люди не подведут и сделают все, чтобы наша страна и наш край развивались, а жители чувствовали себя все более и более комфортно», — цитирует слова Романенко пресс-служба краевого парламента.
Он также выразил надежду на то, что явка избирателей в течение дня 19 сентября вырастет. Также Александр Романенко подчеркнул, что нарушений в процессе голосования в регионе не зафиксировано.
«Есть определенные элементы, которые изучаются, но все они не носят характер нарушений избирательного законодательства. Заявлений в полицию и Краевую избирательную комиссию нет. Очень хотелось бы, чтобы и по итогам сегодняшнего дня ситуация в этом смысле не изменилась и нарушений не было», — добавил спикер АКЗС.