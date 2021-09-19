Спикер АКЗС проголосовал и заявил, что знает, «кто стоит за именами в бюллетене». Фоторепортаж altapress.ru

Романенко пришел на избирательный участок в Барнаульской детской школе искусств № 1 в сопровождении жены и внуков.

Говоря о своем выборе, спикер АКЗС подчеркнул, что в списках партий есть достойные люди.

«Я голосовал, понимая кто стоит за именами в бюллетене, испытывая уважения и зная, что эти люди не подведут и сделают все, чтобы наша страна и наш край развивались, а жители чувствовали себя все более и более комфортно», — цитирует слова Романенко пресс-служба краевого парламента.

Он также выразил надежду на то, что явка избирателей в течение дня 19 сентября вырастет. Также Александр Романенко подчеркнул, что нарушений в процессе голосования в регионе не зафиксировано.