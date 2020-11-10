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10 ноября
Коронавирус
Политика

Спикер АКЗС возмутился бессмысленной упертостью антимасочников и поставил на вид владельцам ТЦ

Председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко искренне возмущен действиями антимасочников, которые мешают окружающим — об это она сказал в ходе интернет-конференции. Он также поделился своими наблюдениями над посетителями торговых центров: многие не носят маски или носят их неправильно, а владельцам ТЦ — все равно. «Мы найдем способ повлиять на их настрой», — заявил Романенко.

Александр Романенко и Сергей Серов на сессии 30 апреля 2020 года.
Александр Романенко и Сергей Серов на сессии 30 апреля 2020 года.
пресс-служба АКЗС

Антимасочники

В крае фиксируется по 220−230 заболевших коронавирусом в день, напомнил Романенко, заболеваемость не идет на спад, в том числе из-за безответственности — как бизнеса, так и некоторых наших сограждан.

То, когда ситуация начнет улучшаться, зависит от каждого из нас. И я искренне возмущен действиями так называемых «антимасочников», которые из-за своих непонятно как возникших принципов и бессмысленной упертости тормозят движение общественного транспорта и в целом мешают окружающим.

До этих «товарищей» (а их, к счастью, меньшинство) необходимость соблюдать масочный режим будут доносить через суд и штрафы. Но всех остальных я хочу еще раз призвать быть ответственными и носить средства защиты, — сказал Романенко.

Торговый центр. Барнаул.
Торговый центр. Барнаул.
Altapress.ru

Торговые центры

Романенко сказал, что на днях побывал в одном из барнаульских торговых центров и увидел: не меньше трети посетителей ходят или вовсе без маски, или неправильно ее надев.

И администрация торгового центра при этом не делает ничего, чтобы донести до покупателей необходимость ношения маски. Когда я спросил администратора торгового центра, почему они не обязывают людей надевать средства защиты, мне не ответили ничего вразумительного, и я понимаю, почему. Владельцам этого ТРЦ все равно.

Такое ощущение, будто там решили, что указ губернатора и закон — не для них, а усилия медиков, лечащих больных, ничего не стоят, — предположил спикер.

Романенко сказал, что деятельность ТЦ и других предпринимателей будет тщательно проанализирована. «Проведем рейды и найдем способ повлиять на их настрой», — заявил спикер АКЗС.

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