Спикер АКЗС возмутился бессмысленной упертостью антимасочников и поставил на вид владельцам ТЦ

Председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко искренне возмущен действиями антимасочников, которые мешают окружающим — об это она сказал в ходе интернет-конференции. Он также поделился своими наблюдениями над посетителями торговых центров: многие не носят маски или носят их неправильно, а владельцам ТЦ — все равно. «Мы найдем способ повлиять на их настрой», — заявил Романенко.

Антимасочники

В крае фиксируется по 220−230 заболевших коронавирусом в день, напомнил Романенко, заболеваемость не идет на спад, в том числе из-за безответственности — как бизнеса, так и некоторых наших сограждан.

То, когда ситуация начнет улучшаться, зависит от каждого из нас. И я искренне возмущен действиями так называемых «антимасочников», которые из-за своих непонятно как возникших принципов и бессмысленной упертости тормозят движение общественного транспорта и в целом мешают окружающим. До этих «товарищей» (а их, к счастью, меньшинство) необходимость соблюдать масочный режим будут доносить через суд и штрафы. Но всех остальных я хочу еще раз призвать быть ответственными и носить средства защиты, — сказал Романенко.

Торговый центр. Барнаул. Altapress.ru

Торговые центры

Романенко сказал, что на днях побывал в одном из барнаульских торговых центров и увидел: не меньше трети посетителей ходят или вовсе без маски, или неправильно ее надев.

И администрация торгового центра при этом не делает ничего, чтобы донести до покупателей необходимость ношения маски. Когда я спросил администратора торгового центра, почему они не обязывают людей надевать средства защиты, мне не ответили ничего вразумительного, и я понимаю, почему. Владельцам этого ТРЦ все равно. Такое ощущение, будто там решили, что указ губернатора и закон — не для них, а усилия медиков, лечащих больных, ничего не стоят, — предположил спикер.

Романенко сказал, что деятельность ТЦ и других предпринимателей будет тщательно проанализирована. «Проведем рейды и найдем способ повлиять на их настрой», — заявил спикер АКЗС.