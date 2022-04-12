Заманили «печеньками Госдепа». Спикер Госдумы предложил лишать гражданства тех, кто высказывается против спецоперации

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что было бы правильным лишать гражданства и запрещать въезд в Россию тем, кто не поддерживает спецоперацию на Украине. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

По его мнению, такие люди «ведут себя предательски» и делает это за «печеньки Госдепа».

Володин уверен, что «подавляющее большинство» россиян поддерживает действия властей. Но есть и те, кто высказывает иное мнение.

«Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом все это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актеры после исполненной роли получают «печеньки Госдепа», — заявил он.

В связи с этим он вспомнил редактора «Первого канала» Марину Овсянникову, которая выступила против спецоперации в прямом эфире программы новостей. В апреле ее пригласили работать в немецкое издание Die Welt, пишет РБК.

«Теперь она будет работать на одну из стран НАТО, оправдывать поставки оружия украинским неонацистам, направление наемников, которые будут воевать против наших солдат и офицеров, обосновывать введенные против Российской Федерации санкции», — написал Володин.

Спикер считает, если бы такое случилось в США, то ее «в лучшем случае сделали бы изгоем с поражением всех прав и возможностей». Он выразил сожаление, что для таких людей нет процедуры лишения гражданства.