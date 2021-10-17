Спикер Госдумы предложил отзывать Нобелевскую премию мира за нарушение прав человека

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Нобелевская премия мира дискредитирована, поскольку ее вручали людям, позднее нарушавшим права и свободы человека, пишет «Коммерсантъ».

Депутат считает, что доверие к ней могла бы вернуть возможность отзыва награды в таких случаях. Лауреатов премии этого года, одним из которых стал главред российского оппозиционного издания «Новая Газета» Дмитрий Муратов, парламентарий в своем сообщении не упоминал.

В качестве примера господин Володин привел Михаила Горбачева, чье «правление привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века — распаду СССР», политика из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которую позже обвинили «в геноциде мусульманской народности рохинджа», бывшего президента США Барака Обаму, чье пребывание у власти привело к «Арабской весне», революции в Ливии, вооруженным конфликтам в Сирии, Афганистане и Ираке, а также премьер-министра Эфиопии Абий Ахмеда Али, который «развязал гражданскую войну у себя в стране».

«Ни в одном из этих случаев Нобелевский комитет не отзывал премию мира. Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека», — написал Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что лауреата Нобелевской премии мира, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова не признают иноагентом, если для этого не будет оснований. В случае же нарушения российского законодательства никакие заслуги не помогут ему избежать ответственности.

Премия-2021

Нобелевская премия мира была вручена Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира», а также за «мужественную борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России».