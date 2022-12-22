Спикер Госдумы раскритиковал введение потолка цен на нефть

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал введение потолка цен на нефть «закатом Европы». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Володина, государства Европы «сами себя наказали», решив ввести потолок цен на нефть и газ.

Политик утверждает, что страны ЕС лишились дешевых энергетических ресурсов. В результате, считает он, придется платить обычным гражданам.

«Будут покупать энергоресурсы по гораздо более высоким ценам. США поставляют в Европу сырье в четыре раза дороже, чем сами потребляют», — подчеркнул Володин.

Депутат считает, что эпоха соцстабильности, экономического роста и низких цен для жителей Европы — в прошлом из-за ограничений против России.