22 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Спикер Госдумы раскритиковал введение потолка цен на нефть

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал введение потолка цен на нефть «закатом Европы». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Paul Lowry, CC BY 2.0,part from original.

По словам Володина, государства Европы «сами себя наказали», решив ввести потолок цен на нефть и газ.

Политик утверждает, что страны ЕС лишились дешевых энергетических ресурсов. В результате, считает он, придется платить обычным гражданам.

«Будут покупать энергоресурсы по гораздо более высоким ценам. США поставляют в Европу сырье в четыре раза дороже, чем сами потребляют», — подчеркнул Володин.

Депутат считает, что эпоха соцстабильности, экономического роста и низких цен для жителей Европы — в прошлом из-за ограничений против России.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость