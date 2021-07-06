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Политика

Спикер Госдумы рассказал о редких качествах Путина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о редких качествах президента РФ Владимира Путина, пишет «Комсомольская правда».

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

«У него есть качества, которыми крайне редко обладают люди, занимающие такие должности: доброта, эмпатия и человечность. Наряду с эффективностью, жесткостью и огромной работоспособностью», — отметил он.

Также спикер призвал оставлять Путина главой государства как можно дольше, поскольку при нем Россия станет еще сильнее, пишет Lenta.ru.

Ранее Володин заявил, что у него нет и никогда не было президентских амбиций: «Никогда этого у меня не было в планах, нет сейчас и не будет. Это во-первых. Во-вторых, не обладаю я качествами, какими должен обладать президент».

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