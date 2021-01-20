Спикер Госдумы в стиле Хрущева заявил, что не позволит американцам влиять на выборы депутатов в России

Как сообщает пресс-служба ГД, Володин для начала напомнил, что в сентябре страну ждет главное политическое событие — выборы депутатов Госдумы.

«Важно, чтобы выборы прошли открыто, конкурентно и легитимно, в строгом соответствии с национальным законодательством. При этом необходимо сделать все, чтобы не допустить иностранного вмешательства в нашу избирательную кампанию. В первую очередь со стороны США и стран НАТО», — заявил он.

Далее Володин дал понять американцам — они должны для начала «навести порядок в своем огороде, а не лезть к соседу воровать яблоки». По его словам, демократическая система в США совсем не такая, какой преподносится всему миру из Вашингтона.

Белый дом , США. CC0

«Их избирательная система архаична. В ней нет открытости. Она неподконтрольна обществу. Отсутствует единый и эффективный институт международных наблюдателей за выборами. Мы об этом неоднократно говорили. Голосование по почте не выдерживает никакой критики. Веерная рассылка бюллетеней избирателям неконтролируема. Кто и когда голосовал по этим бюллетеням — проверить невозможно», — сыпал ударами Володин.

И уж тем более, по его мнению, страна с такими двойными стандартами, не должна навязывать что-либо другим странам, вмешиваться в их избирательные системы.

«Мы не позволим разговаривать с нами менторским тоном тем, кто свою партийно-политическую систему привел к деградации, итогом которой стало посягательство на основополагающие права и свободы граждан», — заявил Володин, напомнив своей риторикой Хрущева.

Спикер Госдумы отметил, что российская политическая система на протяжении 20 последних лет показывает свою надежность, стабильность и эффективность. Хотя были неоднократные попытки из-за рубежа погрузить Россию в политический хаос.

«В 2008 году мы выстояли в непростой ситуации мирового финансового кризиса, и партийно-политическая система показала свою эффективность. В 2014-м и в последующие годы в ситуации, связанной с санкциями, она также показала свою устойчивость и эффективную борьбу по противодействию и решению вопросов по защите наших граждан. В Государственной Думе граждан России представляют четыре политические фракции, которые на протяжении прошлого года, не взирая на различия в партийной идеологии, вместе принимали законы для оказания помощи людям в период пандемии», — сказал Володин.

Константин Емешин и депутат Госдумы Наталья Кувшинова. Facebook К. Емешина

Напомним, выборы в Госдуму состоятся в этом году 19 сентября 2021 года. Скорее всего, состав народных избранников от Алтайского края серьезно обновится. К примеру, «единороссы» планируют значительно омолодить состав своих депутатов и избавиться от болтунов-демагогов. Неплохие шансы избраться повторно, по мнению политологов, имеют Даниил Бессарабов и Наталья Кувшинова.