28 февраля -10°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Спикер Госдумы раскритиковал «не осуждающих неонацистов» деятелей культуры

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о неприемлемости позиции ряда деятелей культуры, которые долгие годы не замечали происходящего в Донбассе, а сегодня не осуждают неонацистов на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале, сообщает РИА «Новости».

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

По его мнению, общество раскололось на два лагеря — одни поддерживают военную операцию, другие рассуждают о мире.

«Неприемлема также позиция ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР и даже сегодня не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит, размещая вооружение в центре жилых кварталов», — написал политик.

Володин спрашивает, где те, кто говорит о мире, были 8 лет, «когда киевские власти убивали мирных жителей, женщин, детей». Спикер добавил, что «подобные разговоры слышим от родившихся „с золотой ложкой во рту“ и уехавших за границу».

Политик посоветовал им вернуть в Россию и «поработать на благо страны».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость