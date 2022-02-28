Спикер Госдумы раскритиковал «не осуждающих неонацистов» деятелей культуры

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о неприемлемости позиции ряда деятелей культуры, которые долгие годы не замечали происходящего в Донбассе, а сегодня не осуждают неонацистов на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале, сообщает РИА «Новости».

По его мнению, общество раскололось на два лагеря — одни поддерживают военную операцию, другие рассуждают о мире.

«Неприемлема также позиция ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР и даже сегодня не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит, размещая вооружение в центре жилых кварталов», — написал политик.

Володин спрашивает, где те, кто говорит о мире, были 8 лет, «когда киевские власти убивали мирных жителей, женщин, детей». Спикер добавил, что «подобные разговоры слышим от родившихся „с золотой ложкой во рту“ и уехавших за границу».

Политик посоветовал им вернуть в Россию и «поработать на благо страны».