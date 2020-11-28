Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 ноября -9°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Спикер Госдумы заявил, что страна преодолевает коронакризис не за счет народа

Председатель Государственной Думы РФ, единоросс Вячеслав Володин сделал весьма опрометчивое заявление, которое может вызвать недовольство граждан.

Вячеслав Володин.
Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

Комментируя принятый в третьем чтении федеральный бюджет, он сказал:

Пандемия принесла кризис в экономике, причем не только в нашей стране, во всем мире. Наша страна его преодолевает не за счет народа, как это было и в 1990-е

Цитата Володина быстро распространилась вместе с пресс-релизом из Госдумы.

В нем спикер нижней палаты парламента также неоднократно хвалит президента Путина за то, как страна противостоит «коронакризису».

Вячеслав Володин,
председатель ГД РФ:

Сложный год, непростой, и надо прямо сказать: все сделал Президент для того, чтобы все социальные обязательства были выполнены за счет государства, а не за счет людей.

Вероятнее всего, Володин забыл, кто именно наполняет бюджет страны, из которого затем выплачиваются деньги в виде материальной помощи населению.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость