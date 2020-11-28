Спикер Госдумы заявил, что страна преодолевает коронакризис не за счет народа

Комментируя принятый в третьем чтении федеральный бюджет, он сказал:
Пандемия принесла кризис в экономике, причем не только в нашей стране, во всем мире. Наша страна его преодолевает не за счет народа, как это было и в 1990-е
Цитата Володина быстро распространилась вместе с пресс-релизом из Госдумы.
В нем спикер нижней палаты парламента также неоднократно хвалит президента Путина за то, как страна противостоит «коронакризису».
Вячеслав Володин,
председатель ГД РФ:
Сложный год, непростой, и надо прямо сказать: все сделал Президент для того, чтобы все социальные обязательства были выполнены за счет государства, а не за счет людей.
Вероятнее всего, Володин забыл, кто именно наполняет бюджет страны, из которого затем выплачиваются деньги в виде материальной помощи населению.