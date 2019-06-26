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26 июня
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Политика

Спикер краевого парламента рассказал, куда полетит с внучками в отпуске

После сессии 26 июня депутаты краевого заксобрания ушли на каникулы до конца августа. Председатель парламента Александр Романенко рассказал, что хочет исполнить давнюю мечту — съездить с внучками в Санкт-Петербург.

Александр Романенко.
Александр Романенко.
Дмитрий Лямзин

Романенко сказал, что постарается найти время посетить туристические места Алтая, в том числе Белокуриху, и свозить внучек в Питер.

У Александра Романенко четыре внучки, о которых он всегда говорит с большой нежностью: Алина, Маша, Саша и Ариша. И если старшая уже подросток, то младшей всего 1,5 года.

В конце 2018 года в интервью «Вечернему Барнаулу» рассказывал:

Я очень счастливый дедушка, у меня четыре замечательных внучки. Ариша, Алина, Сашенька и Машенька, которая постоянно со мной на массовых мероприятиях. Она никого не стесняется, активно включается в процесс, будь то хороводы или уличные танцы. Родные шутят, что еще одним депутатом в семье, скорее всего, будет младшая — Ариша. Я родился в День России, а она — в День конституции.

По словам спикера, все его внучки подвижные, настольным играм предпочитают игру в футбол на газоне у дома деда. Для внучек Романенко держит двух кошек и собаку. «Собака — настоящая бандитка, но девочкам нравится», — говорит он.

Вероятнее всего, в Санкт-Петербург спикер АКЗС поедет со старшими девочками.

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