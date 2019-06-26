Спикер краевого парламента рассказал, куда полетит с внучками в отпуске

Романенко сказал, что постарается найти время посетить туристические места Алтая, в том числе Белокуриху, и свозить внучек в Питер.

У Александра Романенко четыре внучки, о которых он всегда говорит с большой нежностью: Алина, Маша, Саша и Ариша. И если старшая уже подросток, то младшей всего 1,5 года.

В конце 2018 года в интервью «Вечернему Барнаулу» рассказывал:

Я очень счастливый дедушка, у меня четыре замечательных внучки. Ариша, Алина, Сашенька и Машенька, которая постоянно со мной на массовых мероприятиях. Она никого не стесняется, активно включается в процесс, будь то хороводы или уличные танцы. Родные шутят, что еще одним депутатом в семье, скорее всего, будет младшая — Ариша. Я родился в День России, а она — в День конституции.