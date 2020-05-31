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Политика

Спикер Мосгордумы в 2019 году оказался в 200 раз богаче Путина

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников задекларировал за 2019 год доход 1,95 миллиарда рублей, сообщила «Медуза». За год доход депутата увеличился почти в 80 раз и оказался более чем в 200 раз больше дохода президента РФ Владимира Путина.

Алексей Шапошников.
Алексей Шапошников.
Facebook Алексея Шапошникова.

Доход увеличился в 80 раз

Доход Шапошникова составил 1,95 млрд рублей за весь год, или примерно 5 млн рублей в день. Средний доход Путина — около 8 млн рублей (за 2019 год доход Путина не опубликован), то есть примерно в 200 раз меньше, чем у спикера столичного парламента.

В собственности спикера Мосгордумы указаны квартира площадью 269,5 квадратных метра, автомобиль «Мерседес Е350», машиноместо 18,7 квадратных метра. Во временном пользовании у него есть коттедж 277 квадратных метров, в безвозмездном пользовании — квартира площадью 54 кв. метра.

О квартире Алексея Шапошникова в августе 2019-го рассказывал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. ФБК рассказал, что квартира представляет собой семикомнатный пентхаус, и стоит он 95 мон рублей, по оценкам ФБК. А Шапошникову она принадлежит с 2010 года.

В дальнейшем спикер объяснил «Интерфаксу», что рост дохода в 2019 гоу связан с продаже принадлежавших ему ценных бумаг. Что это за бумаги, он не уточнил.

Алексей Шапошников с коллегами в Мосгордуме.
Алексей Шапошников с коллегами в Мосгордуме.
Facbook Алексея Шапошникова.

Кто такой Шапошников

Алексей Шапошников о себе в соцсетях пишет так. @Политолог. Экономист. Кандидат юридических наук. Заслуженный юрист РФ@. Согласно Википедии, он председатель Московской гордумы с 24 сентября 2014 года. Родился в 1973 году. В начале 2000 годов был членом «Молодой гвардии Единой России».

В 2009—2010 годах работал ведущим программ телеканала «Столица». С 2010 по 2012 год входил в состав Общественного консультативного совета политических партий при Мосгордуме от «Единой России». Занимался экспертизой законопроектов.

Входил в состав рабочей группы президиума генсовета партии «ЕР» по анализу обращений граждан, связанных с нарушениями в период избирательных кампаний. С 2010 года — директор АНО «Молодёжный инновационный центр „Система-Саров“». В декабре 2010 года зарегистрировал и возглавил АНО «Институт политических инноваций».

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