Списки российских олигархов для санкций составляют в США

В случае эскалации ситуации на Украине они не смогут свободно перемещаться по миру и тратить свои деньги, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании CNN.

Он подтвердил, что такая мера будет присутствовать в санкционном пакете, который готовят США и их союзники, пишет bfm.ru.

По его словам, в случае вторжения «пакет потенциальных экономических последствий» ударит по многим из этих олигархов.

В 2018 году вице-премьер Дворкович заявил, что в России больше нет олигархов.