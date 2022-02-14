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Политика

Списки российских олигархов для санкций составляют в США

США готовят списки представителей российских экономических элит из окружения президента РФ Владимира Путина.

Флаг США.
Флаг США.
Echaik, CC BY-ND 2.0, part from original.

В случае эскалации ситуации на Украине они не смогут свободно перемещаться по миру и тратить свои деньги, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании CNN.

Он подтвердил, что такая мера будет присутствовать в санкционном пакете, который готовят США и их союзники, пишет bfm.ru.

По его словам, в случае вторжения «пакет потенциальных экономических последствий» ударит по многим из этих олигархов.

В 2018 году вице-премьер Дворкович заявил, что в России больше нет олигархов.

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