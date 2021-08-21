Список Минюста пополнился новыми иноагентами. В числе «счастливчиков» телеканал «Дождь» и издание «Важные истории»

Девять новых позиций появилось на сайте ведомства. Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, пополнился девятью пунктами.
Так, под номером 35 теперь значится общество с ограниченной ответственностью «Телеканал Дождь». А 37-ю строчку заняло юридическое лицо Istories fonds, которое было зарегистрировано в Латвийской Республике.
Также в реестр иноагентов попали журналисты Степан Петров, Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Роман Анин, и Дмитрий Великовский.