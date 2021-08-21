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Политика

Список Минюста пополнился новыми иноагентами. В числе «счастливчиков» телеканал «Дождь» и издание «Важные истории»

Министерство юстиции РФ опубликовало обновленный список иностранных агентов. В него попали телеканал «Дождь», издание «Важные истории» и семь журналистов, говорится на сайте «Российской газеты».

Телеканал "Дождь".
Телеканал "Дождь".
tvrain.ru

Девять новых позиций появилось на сайте ведомства. Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, пополнился девятью пунктами.

Так, под номером 35 теперь значится общество с ограниченной ответственностью «Телеканал Дождь». А 37-ю строчку заняло юридическое лицо Istories fonds, которое было зарегистрировано в Латвийской Республике.

Также в реестр иноагентов попали журналисты Степан Петров, Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Роман Анин, и Дмитрий Великовский.

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