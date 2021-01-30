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Политика

«Спонсора» Навального и его Фонда борьбы с коррупцией обвиняют в мошенничестве

Следственный комитет России (СКР) обвинил руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет «Коммерсант».

Мошенничество в интернете. Деньги.
Мошенничество в интернете. Деньги.
altapress.ru

В пресс-релизе СКР предпринимателя называют спонсором Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр иноагентов). Господина Хоменко и других фигурантов дела обвиняют в хищении 30 млн рублей из бюджета Московской области.

«По имеющимся сведениям, Хоменко оказывал финансовую поддержку ФБК и в настоящее время скрывается на территории Украины. В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении трех эпизодов мошенничества, и он объявлен в розыск», — говорится в сообщении СКР.

Акция в поддержку Алексея Навального в Барнауле 23 января 2021 года.
Акция в поддержку Алексея Навального в Барнауле 23 января 2021 года.
t. me/Barnaul23

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По версии СКР, мошенничество было совершено при исполнении десяти госконтрактов по капремонту Сергиево-Посадского социально-экономического техникума.

Утверждается, что предприниматель и «иные лица, действовавшие с ним в составе организованной группы, ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области». Они якобы внесли заведомо ложные сведения по стоимости выполненных работ.

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